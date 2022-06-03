لماذا لا يستطيع العراق دفع ثمن الغاز الايراني المستورد ؟

2022/06/03 | 13:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:الدكتور نبيل المرسومي

بسبب العقوبات الامريكية على ايران

التي تمنع التحويلات المالية بالدولار

الى ايران اعتمد العراق على «آلية

الأغراض الخاصة»، والتى تسمح له بدفع

ثمن الطاقة الإيرانية المستوردة ع

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