نقابة المحامين: وضعنا آلية جديدة لشمول الخريجين من كليات القانون بعضوية النقابة

2022/06/03 | 13:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت نقابة المحامين، اليوم الجمعة،

العمل على وضع آلية جديدة أكثر صرامة

لقبول المحامين، فيما أشارت الى التوجه

للاتفاق مع الكليات لتدريب المتقدمين.

وقالت نقيب المحامين أحلام اللامي،

لوكالة الأنباء الرس

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