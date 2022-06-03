اسقاط طائرة شراعية محمّلة بمليون حبة مخدرة في البصرة

2022/06/03 | 13:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت وكالة المخابرات التابعة لوزارة

الداخلية العراقية، اليوم الجمعة،

مليون حبة مخدرات على متن طائرة شراعية

محلية الصنع في محافظة البصرة بمنطقة

جريشان.





وقالت في بيان إنه تلقت معلومات

استخبارية عن و

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