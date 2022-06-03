رأي.. بشار جرار يكتب عن استهداف الحدود الأردنية مع سوريا بالمخدرات والإرهاب: نهاية الحبل الممدود

2022/06/03 | 13:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين العاطفة والسياسة ثمة بون واسع كما بين الشعرة والحبل.في التراث العربي الإسلامي السياسي مازالت "شعرة معاوية" مضرب مثل في الحرص على عدم انقطاع الود أو أقله التواصل لتسيير الحال حتى يتسنى تغييره

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