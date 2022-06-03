تحالف الفتح يكشف لـ”ايرث نيوز” حقيقة وجود لقاء مرتقب بين العامري وجعفر الصدر

2022/06/03 | 13:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف تحالف الفتح، اليوم الجمعة، حقيقة وجود لقاء مرتقب بين زعيم التحالف هادي العامري ومرشح رئاسة الوزراء من قبل تحالف انقاذ وطن جعفر الصدر.وقال المتحدث باسم التحالف أحمد الأسدي، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “الانباء التي تحدث عن وجود مرتقب بين زعيم تحالف الفتح هادي العامري ومرشح رئاسة الوزراء من قبل تحالف انقاذ […]

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