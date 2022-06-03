2022/06/03 | 13:38 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
اعلن قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ،الجمعة عن تبنى منظمة اممية مشروع اعادة اعمار وتأهيل منفذ طربييل الحدودي مع الاردن غربي الانبار .
وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” منظمة الهجرة الدولية تبنت اعادة مشروع اعادة اعمار وتأهيل منفذ طربييل الحدودي مع الاردن غربي الانبار ، ضمن خطة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( منظمة أممية تتبنى مشروع اعادة اعمار وتأهيل منفذ طربييل الحدودي مع الاردن ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلن قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ،الجمعة عن تبنى منظمة اممية مشروع اعادة اعمار وتأهيل منفذ طربييل الحدودي مع الاردن غربي الانبار .
وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” منظمة الهجرة الدولية تبنت اعادة مشروع اعادة اعمار وتأهيل منفذ طربييل الحدودي مع الاردن غربي الانبار ، ضمن خطة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( منظمة أممية تتبنى مشروع اعادة اعمار وتأهيل منفذ طربييل الحدودي مع الاردن ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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