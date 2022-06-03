  منظمة أممية تتبنى مشروع اعادة اعمار وتأهيل منفذ طربييل الحدودي مع الاردن  



  منظمة أممية تتبنى مشروع اعادة اعمار وتأهيل منفذ طربييل الحدودي مع الاردن  
2022/06/03 | 13:38 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   المعلومة/ الانبار..

اعلن قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ،الجمعة عن تبنى منظمة اممية مشروع اعادة اعمار وتأهيل  منفذ طربييل الحدودي مع الاردن غربي الانبار .

وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” منظمة الهجرة الدولية تبنت اعادة مشروع اعادة اعمار وتأهيل منفذ طربييل الحدودي مع الاردن غربي الانبار ، ضمن خطة […]

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