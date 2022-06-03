أتْعَبْنا الطريقَ - جميلة شحادة

2022/06/03 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جميلة_شحادة أتعبْنا الطريقَ بثِقَلِ خطواتِنا بطيئةٌ هي، خشنةٌ، مغايرةٌ لأحلامِنا.أتْعبْنا الطريقَ بمشوارِنا الذي لا يَنتهيمتى بدأْناهُ؟قبلَ ألفِ سَنَه؟ أمْ قبلَ ألفيْنِ؟ أمْ قبلَ أنْ يَعرِفَ عدَّ السنين الوَرَى؟ لا أعرفُ! ذاكرتي لا تُسعِفُها اللانهاياتُأعرفُ أنهُ لا ينتهي وأنهُ أتعَبَ الطريقَ وأتْعَبَنا.لماذا لا نُسابقُ الريحَ؟ لماذا لا نتصدَّى لها؟ ......





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