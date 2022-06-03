القرآن محاولة لقراءة مغايرة 64 - ضياء الشكرجي

2022/06/03 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي وَإِذا قيلَ لَهُمُ اتَّبِعوا ما أَنزَلَ اللهُ قالوا بَل نَتَّبِعُ ما أَلفَينا عَلَيهِ آباءَنا أَوَلَو كانَ آباؤُهُم لا يَعقِلونَ شيئًا وَّلا يَهتَدونَ (170)هذا حال معظم الذين يفتحون عيونهم على دين يتبعه آباؤهم وأمهاتهم وبيئتهم التي من حولهم؛ هو حال المشركين آنذاك، حال اليهود، حال المسيحيين، حال البوذيين، حال الزرادشتيين، حال الصابئة، حال الإيزيديين، حال السيك، حال الهندوس، وكذلك حال المسلمين، ......





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