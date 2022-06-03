الاتحاد الاوروبي يوافق رسميًا على حظر النفط الروسي

2022/06/03 | 13:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

وافق الاتحاد الأوروبي رسمياً اليوم الجمعة على فرض حظر على النفط الروسي وعقوبات أخرى تستهدف البنوك الكبرى، ومحطات البث بسبب حرب موسكو على أوكرانيا.

وقال مقر الاتحاد الأوروبي إنه سيتم التخلص التدريجي من استخدام النفط الخام الروسي على مدى 6 أشهر، والمنتجات البترولية المكررة الأخرى على مدى ثمانية أشهر.

وتابع: “من المتوقع وجود استثناء مؤقت للبلدان غير الساحلية -مثل المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا- التي تعاني من اعتماد محدد على الإمدادات الروسية وليس لديها خيارات بديلة قابلة للتطبيق”.

وستحصل بلغاريا وكرواتيا أيضاً على “استثناءات مؤقتة” لأنواع معينة من النفط..



ويقول زعماء الاتحاد الأوروبي إن هذه الخطوة تعني أن حوالي 90% من صادرات النفط الروسية إلى أوروبا سيتم حظرها بحلول نهاية العام..



حيث يستورد الاتحاد الأوروبي حوالي 25% من نفطه من روسيا.

كما مُنع أكبر بنك في روسيا، وهو سبيربانك، بالإضافة إلى بنك موسكو الائتماني، والبنك الزراعي الروسي، والبنك البيلاروسي للتنمية والتعمير، من استخدام نظام سويفت للتحويلات المصرفية الدولية.

وتعرضت محطات البث ”آر تي آر بلانيتا”/ ”روسيا آر تي آر” و”روسيا 24″ و”تي في سنتر إنترناشونال” لعقوبات بسبب مزاعم أن موسكو تستخدمها للتلاعب بالمعلومات والترويج لمعلومات مضللة حول حرب أوكرانيا.

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