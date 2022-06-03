ضغوطات جديدة على سوق الغاز الأوروبية

2022/06/03 | 13:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت كلفة شحن الغاز الطبيعي المسال (LNG) بواسطة الناقلات إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وفقا لما ذكرته “فاينانشيال تايمز” اليوم.ووفقا لشركة الاستثمار Clarksons Platou Securities، تبلغ كلفة شحن ناقلة غاز طبيعي مسال الآن 120 ألف دولار في اليوم، بزيادة 50% عن العام الماضي.وسيشكل ذلك ضغوطات جديدة […]

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