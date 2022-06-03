2022/06/03 | 13:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضيق القوات الروسية الخناق على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في دونباس في اليوم المئة من الحرب في أوكرانيا، وسط تأكيد كييف أنها لا تخطط لاستخدام قاذفات الصواريخ لمهاجمة روسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم المئة للغزو.. موسكو متمسكة بـ"أهدافها" وأوكرانيا "لا تخطط للمهاجمة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم المئة للغزو.. موسكو متمسكة بـ"أهدافها" وأوكرانيا "لا تخطط للمهاجمة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).