2022/06/03 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

ألقت مفرزة سيطرة شرطة النفط خانقين التابعة لقسم سيطرات مديرية شرطة نفط الوسط، اليوم الجمعة، بالتعاون مع الاستخبارات القبض على متهم وضبط عجلته تحمل خزان حديدي مخفي، وقال بيان لشرطة ديالى تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم إيداعه التوقيف وحجز العجلة داخل أحد مراكز شرطة النفط لعرضه أمام القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الطاقة تعتقل متهما وتضبط عجلته في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الطاقة تعتقل متهما وتضبط عجلته في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).