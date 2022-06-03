التنسيقي يقلل من تأثير عدم إقرار الموازنة على المواطن.. مستدلا بهذا القانون

2022/06/03 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الحمعة، ان عدم اقرار قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي لم يؤثر سلبا على الوضع في العراق كما يتحدث البعض. وقال الهلالي لوكالة (بغداد اليوم ) ان "قانون الإدارة المالية نص على ان الصرف يكون 1 / 12 وعملية الصرف مستمرة".

وأضاف، أن "الترويج على تأثر البلد بشكل كبير غير صحيح والحكومة يمكنها الصرف المالي واستغلال موارد البلد المالية ولايمكن البقاء على ان الصرف المالي مرتبط باقرار قانون الأمن الغذائي لان الكثير يتحدث ان لم يتم قرار قانون الأمن الغذائي فهناك مشاكل مالية ستواجه البلد وهذا امر ليس بالصحيح".وأصدر القضاء العراقي، في وقت سابق، قرارا بعدم دستورية إرسال حكومة تصريف الاعمال، مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان كونها حكومة تسيير أعمال فقط.

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