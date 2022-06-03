الأولمبي العراقي يدشن تحضيراته لمواجهة أستراليا

2022/06/03 | 13:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر منتخب العراق الأولمبي، مرانه

مساء الخميس، تحضيرًا لمواجهة

أستراليا، في إطار الجولة الثانية من

دور المجموعات لكأس آسيا تحت 23 عامًا،

والمقامة في أوزبكستان.

وجرت التدريبات تحت إشراف الجهاز

الفني

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