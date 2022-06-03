أسعار النفط تنخفض على خلفية اجتماع “أوبك+”

2022/06/03 | 13:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط العالمية بعد ظهر اليوم الجمعة بحوالي 1%، حيث تستمر الأسواق في تقييم نتائج اجتماع “أوبك+”.اعتبارا من (09:46 بتوقيت غرينيتش)، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر آب بنسبة 0.7%، إلى 116.8 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر حزيران بنسبة 0.8%، إلى 115.94 دولار.وفي وقت سابق، […]

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