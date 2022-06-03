شاهد بالفيديو.. توافد أعداد كبيرة من السائحين من وسط وجنوب العراق إلى زاخو

2022/06/03 | 14:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: h7-y_agYimc

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