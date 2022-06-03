دبلوماسي أوكراني يتهم تركيا بشراء حبوب زراعية

2022/06/03 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

اتهم سفير كييف لدى أنقرة، اليوم الجمعة، تركيا بأنها من بين الدول التي تشتري الحبوب التي سرقتها روسيا من أوكرانيا.

وقال السفير فاسيل بودنار للصحفيين إنه طلب المساعدة من السلطات التركية والشرطة الدولية (الإنتربول) للتحقيق بشأن الضالعين في شحن الحبوب التي تمر عبر المياه التركية، بحسب رويترز.

وتنتج شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في 2014، القليل من القمح بسبب النقص في موارد المياه.

لكن المناطق الأوكرانية الواقعة شمالها، والتي تحتلها القوات الروسية منذ أوائل مارس، تنتج ملايين الأطنان من الحبوب كل عام.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن آلاف الأطنان تنقل بالشاحنات إلى شبه جزيرة القرم.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن الصحفية الاستقصائية، كاترينا يارسكو، في تقرير سابق، قولها إنها لاحظت زيادة حادة في صادرات الحبوب من سيفاستوبول، وصلت لنحو 100 ألف طن خلال شهري مارس وأبريل.

وتقدر وزارة الدفاع الأوكرانية أن ما لا يقل عن 400 ألف طن من الحبوب قد سرقت وأخذت من أوكرانيا منذ الغزو الروسي.

وأبلغت السلطات الأوكرانية مؤخرا عن المزيد من سرقات الحبوب من قبل القوات الروسية.

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