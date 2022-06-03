2022/06/03 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تسلّم وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، امس الخميس، نسخة من أوراق اعتماد السيّدة ألينا ل.رومانوسكي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيّة لدى العراق.

وقال بيان لوزارة الخارجية اليوم الجمعة، تلقته (بغداد اليوم)، انه "أجرى الجانبان مُحادَثات عن سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وأهمّيَّة تعزيز فرص التعاون على مُختلِف الصُعُد بما يُلبِّي طموح الشعبين".واضاف "بحث الجانبان أهم التحديات المناخيَّة التي تواجهها المنطقة مثل الغبار، والجفاف، والتصحر، وتناقص التنوع البيولوجيّ وسُبُل مُواجهة كل ذلك، للحد من آثار ظاهرة التغير المناخيّ وتوفير بيئة صحيَّة مُلائمة للبشريَّة".وتطرق الوزير إلى "مُستجدّات الأوضاع في العراق، ومنها الوضع الأمنيّ، مُوضِحاً: إنَّ الوضع الأمنيّ في العراق في تحسُّن مُقارَنة بالسابق، لافتاً إلى أنَّ الحُكُومة تبذل جُهُوداً كبيرة لعودة ما تبقى من النازحين، وتهيئة بيئة آمنة لعودتهم إلى مناطق سُكناهم".وناقشا "عددٍ من القضايا الدوليَّة والإقليميَّة، والملفات ذات الاهتمام المُشترَك وفي مقدمتها التطورات الأمنيّة والعسكريّة في أوكرانيا وكيفية تأثير هذا الصراع على الوضع الأمنيّ في المنطقة بصورة عامة و الوضع الاقتصاديّ بصورة خاصة".من جانبها أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأميركيَّة "عن التزام بلادها في تقديم الدعم والمُساندة لحكومة وشعب العراق في عدة مجالات ومنها الثقافة والتعليّم والصحة والبيئة".أكَّد الوزير "استعداد وزارة الخارجيَّة لتوفير كلِّ الظروف التي تُمكِّنها من أداء مهامِّها على أكمل وجه، مُتمنياً لها النجاح، والتوفيق في عملها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الأمريكية الجديدة لدى العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الأمريكية الجديدة لدى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).