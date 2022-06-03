الكهرباء تحدد سحب غرامة المتجاوزين على منظومة الطاقة

2022/06/03 | 14:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة تقوم بإرسال جداول البرمجة لكل من الأقضية والنواحي.

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