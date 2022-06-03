أبوظبي ستستضيف مباريات كأس السوبر الأرجنتيني والمباريات الودية التحضيرية لكأس العالم

2022/06/03 | 14:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إمارة أبوظبي، الجمعة، عن إبرام المجلس الرياضي بأبوظبي اتفاقا مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تستضيف بموجبه الإمارة مباريات دولية في الإمارة.

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