الإطاحة بإرهابيين اثنين ومزور وضبط أحزمة ناسفة في محافظتين

2022/06/03 | 14:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، الإطاحة بإرهابيين اثنين ومزور وضبط أحزمة ناسفة في محافظتي الأنبار ونينوى.وذكرت الخلية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعمليات منفصلة نفذت استناداً الى معلومات دقيقة لشُعب استخبارات الفرق الخامسة والعاشرة والخامسة عشرة وباشراك قوة تابعة لقيادة القوات البرية في الفرق أعلاه، اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين في سيطرتي الصقور مدخل الأنبار والرميلة في القائم، وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب".وأضاف البيان: "كما تمكنت القوة من ضبط 4 أحزمة ناسفة وكميات من الاعتدة المختلفة غربي نينوى"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على شخص يمتهن التزوير وضبطت بحوزته 22 ماستر كارد مزورة في الأنبار".وأكد، أن "المزور تمت احالته للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، في حين تم تسليم الارهابيين الى جهات الطلب اصولياً"، مشيراً إلى أن "مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوات تكفلت برفع الاحزمة الناسفة وتفجيرها موقعياً".

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