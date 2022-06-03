أردته قتيلا وانتحرت.. جريمة غامضة بين الخالة وابن اختها في ذي قار

2022/06/03 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، عن جريمة قتل وانتحار غامضة وقعت في قرية المراشدة التابعة لقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "المجني عليه تولد 2004، وهو طالب، قتل بطلق ناري في البطن والصدر من سلاح نوع (كلاشنكوف) من قبل خالته تولد 2003، (ربة بيت)".واضاف، ان "الجريمة وقعت عندما قامت الجانية بقتل المجني عليه، لتنتحر على الفور، مستخدمة السلاح نفسه، بواسطة إطلاق النار على رأسها".واوضح، ان "أسباب وقوع الحادثة ما تزال غامضة، فيما تجري التحقيقات من قبل الجهات المختصة لمعرفة تفاصيل الحادث".

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