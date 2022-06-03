الاتحاد الأوروبي يعتمد رسمياً حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا

2022/06/03 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي موافقته، اليوم الجمعة، على حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا بسبب الوضع حول أوكرانيا.

وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي إنه "قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم تقديم الحزمة السادسة من العقوبات الاقتصادية والشخصية ضد روسيا وبيلاروس".

ويشير البيان إلى أنه سيتم نشر الوثيقة القانونية لاحقا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، قد تدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد نشرها، وفي نفس الوقت ستصبح قوائم الأشخاص المشاركين في الإجراءات التقييدية الشخصية معروفة.

وتقر العقوبات الأوروبية رفض دول الاتحاد استيراد النفط الروسي لمدة 6 أشهر ورفض استيراد المنتجات النفطية لمدة 8 أشهر.

كما تفترض التخلص التدريجي من النفط الروسي المنقول عن طريق البحر والاستثناء المؤقت للنفط عن طريق خطوط الأنابيب، إضافة الى إقرار رفض دول الاتحاد استيراد النفط الروسي لمدة 6 أشهر ورفض استيراد المنتجات النفطية لمدة 8 أشهر، إضافة الى فصل سويفت عن "سبيربنك" والبنك الزراعي الروسي وبنك موسكو للائتمان.

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