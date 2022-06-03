بيانات اقتصادية عالمية: العراق يسجل مرتبة متقدمة بقائمة أكثر الدول نمواً بالعالم

2022/06/03 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

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العراق بالمرتبة الثانية في قائمة اقتصادات ستتصدر العالم بالنمو.

كشفت توقعات أعدت في شهر نيسان 2022، عن نمو بنسبة 3.6% بالعالم، ويأتي ذلك في ظل ضغوطات يتعرض لها، فيما أظهرت التوقعات ان العراق سيحل في مراتب متقدمة من القائمة.

وحدد موقع "ستاتيستا"، نقلا عن بيانات FMI وWorld Economic Outlook، عشرة اقتصادات في العالم من المتوقع أن تنمو بأعلى وتيرة في العام 2022، وضمت القائمة 3 دول عربية.

ووفقا لرسم بياني لـ"ستاتيستا"، وهي شركة ألمانية متخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، فإن الاقتصاد العراقي سينمو بوتيرة 9.5% هذا العام وسيحتل المرتبة الثانية في القائمة بعد غيانا، التي ستتصدر اقتصادات العالم بالنمو، إذ يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 47.2%.

في المرتبة الثالثة تأتي الكويت (8.2%) ومن ثم الهند (8.2%) تليها السعودية (7.6%)، ومن ثم باناما (7.5%)، فالنيجر (6.9%)، وبعدها الفلبين (6.5%)، فالكونغو (6.4%)، ومن ثم بنغلاديش (6.4%).

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