2022/06/03 | 14:50 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QLQN_z1Xz88

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عروض أزياء لصيف 2022 في السليمانية | كهرمانة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عروض أزياء لصيف 2022 في السليمانية | كهرمانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).