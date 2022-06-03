جريمة تهز ذي قار.. قتلت ابن اختها ثم انتحرت رميا بالرصاص

2022/06/03 | 14:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بوقوع

جريمة قتل وانتحار غامضة في قرية

المراشدة التابعة لقضاء قلعة سكر شمالي

محافظة ذي قار.

وقال المصدر، أن "المجني عليه تولد 2004،

وهو طالب، قتل بطلق ناري في البطن

والصد

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