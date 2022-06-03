ضبط اربع محطات وقود غير رسمية والقبض على ٥ متهمين في كركوك

2022/06/03 | 15:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الجمعة، عن ضبط أربعة محطات وقود متنقلة غير رسمية والقاء القبض على خمسة متهمين في محافظة كركوك.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تمكنت قوة مشتركة من قسم مراكز شرطة نفط الشمال متألفة من مركز شرطة نفط كركوك وصلاح الدين وأستاذ افواج شرطة النفط وأشراك […]

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