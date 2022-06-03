2022/06/03 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف مصدر مطلع، عن تلقي الشركات النفطية الغربية العاملة في حقول إقليم كردستان، استدعاء للمثول امام المحكمة التجارية في بغداد يوم الاحد المقبل.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه للاقتصاد نيوز، إن وزارة النفط بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي تضمن توحيد السياسة النفطية وعدم قيام إقليم كردستان بالإنتاج وتصدير النفط بشكل مستقل بدأت باتخاذ إجراءات قانونية لإجبار الشركات النفطية على التعاقد مع بغداد بدلا من إقليم كردستان، مشيرا إلى أن الشركات النفطية الغربية تلقت استدعاء للمثول امام المحكمة التجارية في بغداد يوم الاحد المقبل.

وأضاف المصدر، ان الشركات العاملة في إقليم كردستان، بدأت تجتمع في لندن، للاتفاق على آلية معينة، خصوصا انها تقول بانها غير ملزمة مع بغداد وانما في عقود موقعة مع حكومة إقليم كردستان، وقد يتحول النزاع إلى احدى المحاكم التجارية في أوروبا.

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