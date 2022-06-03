الراحلون عن أولد ترافورد.. 6 لاعبين يتركون مانشستر يونايتد

2022/06/03 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأشار تقرير لصحيفة “إندبندنت” البريطانية إلى 6 لاعبين بمقدورهم الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد “مجانا” في صفقات انتقال حر هذا الصيف:

خوان ماتا

أعلن “الشياطين الحمر”، الخميس، رحيل صانع الألعاب الإسباني ماتا عن صفوفه، بعد 8 سنوات أمضاها في أولد ترافورد.

وجاء في بيان على موقع النادي الإنجليزي أن “ماتا سيرحل عن النادي مع نهاية عقده هذا الصيف”.

وكان ماتا قد انضم لليونايتد في فترة الانتقالات الشتوية في 2014 قادما من تشلسي، حين كان النادي اللندني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتوج الدولي الإسباني بإشراف المدرب الهولندي لويس فان غال بلقب كأس إنجلترا في موسم 2015-2016، كما حقق مع مورينيو في مانشستر يونايتد ألقاب الدرع الخيرية 2016، وكأس الرابطة والدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” عام 2017، وهما آخر لقبين توج بهما الفريق.

ولعب ابن الـ34 عاما 285 مباراة مع الفريق اللندني، سجل خلالها 51 هدفا.

وسبق لماتا أن حقق مع تشلسي لقب دوري أبطال أوروبا عام 2012، بالإضافة الى ألقاب الكأس المحلية ويوروبا ليغ وكأس العالم للأندية.

وتوج مع المنتخب الاسباني بلقب كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012.

بول بوغبا

سيغادر لاعب الوسط الفرنسي بوغبا أيضا مانشستر يونايتد، حين ينتهي عقده في نهاية الشهر الجاري، وفق إعلان النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد لاعب منتخب فرنسا إلى صفوف النادي الإنجليزي قادما من يوفنتوس في العام 2016، بما كان حينها أغلى صفقة انتقال للاعب كرة قدم، وسط تطلعات ضخمة لكنه أخفق في تقديم مستويات ثابتة في أولد ترافورد.

وقال مانشستر يونايتد في بيان “يمكن للنادي أن يعلن عن رحيل بول بوغبا في نهاية يونيو بمجرد انتهاء عقده”.

وأضاف: “يتمتع اللاعب الفرنسي بعلاقة طويلة مع يونايتد وانضم لأكاديمية النادي من لوهافر حين كان يبلغ 16 عاما فقط”.

ولم يكشف النقاب بعد فيما إذا كان بوغبا قد تعاقد مع أي أندية أخرى كوكيل حر، لكن شائعات سابقة أفادت بأنه سيعود إلى يوفنتوس، وهو الأمر الذي نفاه النادي الإيطالي.

جيسي لينغارد

بعد مسيرة استمرت على مدار 20 عاما، أعلن اليونايتد رحيل لينغارد عن صفوف النادي بعد نهاية عقده في 30 يونيو الجاري.

وأوضح الفريق في بيان: “كان لينغارد لاعبا أساسيا في فريق وارن جويس الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب في 2011”.

وسجل لينغارد ستة أهداف في 40 مباراة في جميع المسابقات خلال موسم 2015/2016، بما في ذلك هدف الفوز في الوقت الإضافي في ويمبلي أمام كريستال بالاس بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

إيديسون كافاني

انضم مهاجم أوروغواي كافاني لليونايتد في أكتوبر 2020 بصفقة انتقال مجانية قادما من قبل باريس سان جرمان.

وشهد الموسم الأول للاعب أداء جيدا حيث سجل 17 هدفا في 39 مباراة، بينما أحرز هدفين فقط في 20 مباراة الموسم الماضي.

لي غرانت

تعاقد الفريق الإنجليزي مع الحارس غرانت البالغ من العمر 39 عاما في صيف 2018 قادما من ستوك، وظهر في مباراتين مع الفريق الأول قبل أن يعلن اعتزاله في مايو الفائت.

نيمانيا ماتيتش

قادما من تشلسي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني في يوليو 2017، لعب ماتيتش تحت قيادة المدير الفني السابق جوزيه مورينيو، وخاض 189 مباراة في جميع المسابقات.

وفي أبريل الماضي، أعلن لاعب خط الوسط الصربي عزمه مغادرة اليونايتد هذا الصيف.

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