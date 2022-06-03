2022/06/03 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك في رسالة أُرسلت إلى المسؤولين التنفيذيين إن الشركة بحاجة إلى خفض أعداد الموظفين بنسبة 10% وإيقاف جميع عمليات التوظيف الجديدة في جميع فروع الشركة حول العالم بشكل مؤقت.

ووصف ماسك شعوره حيال الوضع الاقتصادي بأنه “سيئ للغاية”.

جاء ذلك وفقا لرسالة بريد إلكترونية داخلية اطلعت عليها وكالة “رويترز” بعنوان “إيقاف جميع عمليات التوظيف في جميع أنحاء العالم مؤقتا”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هدد إيلون ماسك بالتخلي عن الموظفين التنفيذيين في شركة تسلا إذا لم يستأنفوا العمل من المكتب لمدة 40 ساعة على الأقل في الأسبوع.

وأرسل ماسك رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المديرين التنفيذيين في الشركة، يوم الثلاثاء، بعنوان “العمل عن بعد لم يعد مقبولاً”، والذي أوضح فيه أنه سيطرد أولئك الذين يرغبون في مواصلة روتين العمل من المنزل.

وقال: “يجب على أي شخص يرغب في العمل عن بُعد أن يكون في المكتب لمدة لا تقل عن 40 ساعة (وأعني الحد الأدنى) من 40 ساعة في الأسبوع أو يغادر تسلا، مضيفا “هذا أقل مما نطلبه من عمال المصانع”.

في الوقت نفسه، حدد ماسك أنه يجب على المديرين التنفيذيين في تسلا العودة إلى المكتب الرئيسي وليس إلى مكتب فرعي بعيد لا علاقة له بواجبات الوظيفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“وقت عصيب”.. ماسك يقرر تسريح 10% من موظفي تسلا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“وقت عصيب”.. ماسك يقرر تسريح 10% من موظفي تسلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).