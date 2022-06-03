بطول 122 كم.. الكهرباء تعلن تشغيل خط ناقل القيارة– صلاح الدين

2022/06/03 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجممعة، عن إعادة تشغيل مشروع الخط الناقل القيارة الغازية — صلاح الدين الحرارية جهد 400 ك.ڤ في محافظة صلاح الدين، بعد إعادة تأهيله.

وقالت الوزارة في بيان انها "أنجزت الملاكات الهندسية والفنية ضمن لجان الاشراف والمتابعة في قسمي تنفيذ المشاريع وشبكة صلاح الدين التابعين للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، مشروع إعادة تأهيل خط ربط القيارة الغازية - صلاح الدين الحرارية جهد 400 ك.ڤ في محافظة صلاح الدين، والممول من حساب وزارة الكهرباء".

وأضافت ان " طول الخط الكلي يبلغ 122 كم، وبعدد 289 برجاً، وكانت اعمال اعادة تأهيل الخط قد شملت نصب وتشييد ابراج، ومعالجة نواقص قواعد الابراج، وتسليك الخط، وتم التنفيذ بعد توقفه عام 2014، إثر احتلال داعش الارهابية لمحافظة صلاح الدين وتدمير الخط ".

وأشارت الوزارة في بيانها الى ان " المدير العام خالد غزاي ذكر ان أهمية تشغيل الخط تكمن في ربط منظومة النقل الشمالية بمنظومة نقل الطاقة الوسطى، عبر الربط بين محطة غرب بغداد جهد 400 ك.ڤ، ومحطة صلاح الدين الحرارية، فضلاً عن زيادة استقراريه ووثوقية المنظومة الكهربائية في محافظة صلاح الدين، وتصريف احمال محطة صلاح الدين الحرارية ".

يذكر ان انجاز العمل تم خلال الثلاثين يوماً بجهود ذاتية، رغم معوقات العمل المتمثلة بالعواصف الترابية الشديدة، انغمار بعض المناطق بالمياه، وعورة مناطق سير الخط، وصعوبة دخول الآليات الثقيلة لمرورها بكثبان رملية.

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