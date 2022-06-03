لأول مرة بعد 2003.. اتفاق مشترك لإنهاء تجاوزات حوض نهر ديالى

2022/06/03 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي، اليوم الجمعة، عن اتفاق بين اربيل وبغداد على اعطاء الضوء الاخضر في انهاء التجاوزات على حوض نهر ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "بغداد واربيل اتفقتا قبل 3 اسابيع تقريبا على اطلاق 50م3 من المياه من سد دربندخان في اقليم كردستان الى حوض نهر ديالى لانقاذ بحيرة حمرين من الجفاف لافتا الى ان من 13م3-15م3 تضيع في التجاوزات على طول ممر النهر في مناطق زراعية تقع ضمن حدود الاقليم او ديالى".

وأضاف أنه "جرى الاتفاق يوم امس على اعطاء ضوء اخضر في انهاء التجاوزات في حوض نهر ديالى لاول مرة بعد 2003".

وأكد أن "قوات اتحادية واخرى من البشمركة ستقوم بمتابعة ملف التجاوزات من خلال لجان مختصة في دوائر الموارد المائية وتقديم تقارير يومية حول كميات المياه المتدفقة في كل المحاور من اجل زيادة تدفقها صوب بحيرة حمرين".

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