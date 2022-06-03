وفاة عقيد بفيلق القدس في ظروف غامضة بطهران

2022/06/03 | 15:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت الأجهزة الأمنية الإيرانية، اليوم

الجمعة، على ضابط في فيلق القدس التابع

للحرس الثوري، متوفى في ظروف غامضة داخل

منزله بمدينة كرج غرب العاصمة طهران.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية، عن

مصادر في قيادة

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