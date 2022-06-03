2022/06/03 | 15:51 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموارد: نفوق كميات كبيرة من الأسماك إثر تسمم مياه المصب العام في الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/03 | 15:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد: نفوق كميات كبيرة من الأسماك إثر تسمم مياه المصب العام في الديوانية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد: نفوق كميات كبيرة من الأسماك إثر تسمم مياه المصب العام في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).