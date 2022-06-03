نائب يستذكر جريمة حرق ١٩ فتاة ايزيدية في سنجار عام ٢٠١٦

2022/06/03 | 15:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استذكر عضو مجلس النواب، محما خليل علي اغا، اليوم الجمعة، جريمة حرق ١٩ فتاة ايزيدية في سنجار عام ٢٠١٦ على يد عصابات داعش الارهابية.وقال علي اغا في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “يصادف اليوم ذكرى جريمة من ابشع الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي، بحرق ١٩ فتاة ايزيدية من اهالي سنجار […]

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