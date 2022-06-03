ألرجعية الفكرية البنيوية للماركسيين العرب - لبيب سلطان

2022/06/03 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لبيب_سلطان شكل الفكر الماركسي التقليدي وخصوصا الشيوعي (الذي يتبنى الماركسية اللينينية) الركن الأساس لليسار في البلدان العربية واستطاع النمو على حساب القوى الليبرالية والوطنية اليسارية ابتداء من تكوين الأحزاب الشيوعية في العالم العربي اثناء الفترة الأستعمارية .



لقد خاضت نضالا وطنيا مشتركا مع الأحزاب والحركات الوطنية الأخرى للتحرر من الأستعمار ونادت بالأشتراكية والديمقراطية وتحرير المرأة والقضاء على الأقطاع وغ ......





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