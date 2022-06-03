تاريخ روسيا – 05 فلاديمير، شمس كييف الجميلة - محمد زكريا توفيق

2022/06/03 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق الفصل السادس.



فلاديمير، شمس كييف الجميلة.



"المضيف الناري"، ابن سفياتوسلاف الأول، غادر كييف، لكي يهاجم شقيقه أوليج، أمير "شعب الغابة"، ويقتله.



ففر أخوه غير الشقيق، فلاديمير، أمير نوفجورود، إلى ما وراء البحر.



ثم غزا "المضيف الناري" قبائل البيتشينيج، وأصبح سيدا لكل روسيا.



لكن أخيه الأصغر، فلاديمير، جاء من النرويج، ومع فرقة من المحاربين، مسلحة جيدا، وأرسل إليه كلمة: " ......





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