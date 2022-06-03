شرطة دبي تقبض على مطلوب بأكبر عملية احتيال ضريبي وغسيل أموال في تاريخ الدنمارك.. والتحريات تكشف التفاصيل

2022/06/03 | 16:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة دبي، الجمعة، القبض على مطلوب لدى السلطات الدنماركية لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسيل أموال في تاريخ الدنمارك

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