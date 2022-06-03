جعفر الصدر: طرح الأغلبية الوطنية هو الآلية الأنسب لنجاح البرنامج الحكومي

2022/06/03 | 16:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع خصّ السيد محمد جعفر الصدر جريدة "الصباح" بمقال يتحدث فيه عن مستقبل العراق بين إدارة الدولة ومشروع بنائها.ويرسم السيد محمد جعفر الصدر "نجل الشهيد محمد باقر الصدر" خارطة طريق نحو الانتقال من مرحلة السلطة وإدارتها إلى مرحلة الدولة وبنائها. وأشار في مقاله الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية (واع) إلى أن "الاستحقاق الأول بعد الانتخابات وهو إكمال مشروع بناء الدولة لم يُنجز بعدُ"، منتقداً "الانشغال بالاستحقاق الثاني وهو انتخاب الرئاسات الثلاث وإعداد البرنامج الحكومي وترك العمل على التوافق على مشروع بناء الدولة المؤجّل دوماً".ووضع السيد الصدر "جملة نقاط من أجل بناء الدولة على وفق برنامج عملي يمتاز بالدقة، أبرزها أن يكون "قرارنا عراقياً مستقلاً" وحصر السلاح ومحاربة الفساد".ويرى أن "طرح الأغلبية الوطنية هو الآلية الأنسب لنجاح البرنامج الحكومي والطريق الأمثل لإدارة الدولة".

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