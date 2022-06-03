ألمانيا تدعو سكانها لتخزين المياه والغذاء لمواجهة أزمة النقص

2022/06/03 | 16:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت الحكومة الألمانية اتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار وظلال النقص المحتمل، وخوفا من تفاقم الأزمة بسبب النقص الدولى على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا طالبت الحكومة بتخزين ما يكفي من الماء والغذاء لمدة 10 أيام، وفقا لصحيفة “إيه بي سي ” الإسبانية.قام وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر بإعداد وثيقة منذ حوالي شهر […]

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