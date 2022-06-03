هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب محافظة السليمانية

2022/06/03 | 16:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل -تسجل- حدوث -هزة -أرضية بقوة (3،2) درجة شمال قضاء بنجوين من محافظة السليمانية اعلنت وزارة النقل العراقية ، الجمعة عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية مساء اليوم الموافق 3 حزيران 2022 في محافظة السليمانية.وبين تقريرها : ان الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 02:39:50 مساء […]

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