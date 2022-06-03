هيئة الحج تزف بشرى للعراقيين الراغبين باداء العمرة- عاجل

2022/06/03 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيئة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، عن بشرى للعراقيين الراغبين باداء العمرة.

وقال إعلام الهيئة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إن "السلطات السعودية وافقت على تسيير رحلات العمرة العراقية براً بعد انتهاء موسم حج هذا العام".

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