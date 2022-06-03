ضبط 23 حاوية مخالفة في كمرك ام قصر الجنوبي

2022/06/03 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، ضبط 23 حاوية مخالفة في مركز كمرك ام قصر الجنوبي.

وذكر اعلام الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مركز كمرك ام قصر الجنوبي تمكن من ضبط (23) حاوية مواد مختلفة و (21 حاوية سقوف ثانوية وواحدةسكر تالف والاخرى تحمل أجزاء أدوات تبريد)، مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية"، مضيفا انها "تجاوزت المدة القانونية اللازمة بوجودها داخل الميناء".

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