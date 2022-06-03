"جلدها بدون رحمة" .. توقيف رجل عنّف أبنته بوحشية في الموصل

2022/06/03 | 16:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة،

ان القضاء اصدر امراً بتوقيف رجل قام

بتعنيف زوجته وابنته بوحشية، وذلك في

مدينة الموصل.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر فيه ذلك

الشخص وهو ينهال بالضرب المبرح على فتاة

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