نائب تحذر من خضوع قضية تسريب الأسئلة لتسوية سياسية

2022/06/03 | 16:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت النائبة عن تحالف "السيادة" نورس

محمود العيسى، اليوم الجمعة، ازمة

تسريب الأسئلة الامتحانية وتداعياتها

"هزة" للنظام التربوي و"إساءة" لسمعة

العراق في المحافل العلمية، داعية إلى

اتخاذ إجراءات بحق ا

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