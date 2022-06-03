2022/06/03 | 16:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الصباح

خصّ السيد محمد جعفر الصدر "الصباح" بمقال يتحدث فيه عن مستقبل العراق بين إدارة الدولة ومشروع بنائها.

ويرسم السيد محمد جعفر الصدر "نجل للشهيد محمد باقر الصدر" خارطة طريق نحو الانتقال من مرحلة السلطة وإدارتها إلى مرحلة الدولة وبنائها.

وأشار في مقاله إلى أن الاستحقاق الأول بعد الانتخابات وهو إكمال مشروع بناء الدولة لم يُنجز بعدُ، منتقداً الانشغال بالاستحقاق الثاني وهو انتخاب الرئاسات الثلاث وإعداد البرنامج الحكومي وترك العمل على التوافق على مشروع بناء الدولة المؤجّل دوماً.

ووضع السيد الصدر جملة نقاط من أجل بناء الدولة على وفق برنامج عملي يمتاز بالدقة، أبرزها أن يكون "قرارنا عراقياً مستقلاً" وحصر السلاح ومحاربة الفساد.

ويرى أن طرح الأغلبية الوطنية هو الآلية الأنسب لنجاح البرنامج الحكومي والطريق الأمثل لإدارة الدولة.

انتظروا مقال السيد محمد جعفر الصدر في الطبعة الورقية والإلكترونية ومنصات وحسابات "الصباح" على السوشيال ميديا.

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