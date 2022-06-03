2022/06/03 | 16:37 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ ذكر موقع “ذا فيرج” التقني أن الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا” إيلون ماسك قرر إيقاف عمليات التوظيف في الشركة وتقليص العمالة بها بنسبة 10%.
وأشار الموقع إلى أن تقارير إعلامية أفادت بأن ماسك أرسل عدة رسائل عبر البريد الإلكتروني للتنفيذيين بالشركة أخبرهم فيها أن “تيسلا” تحتاج إلى وقف عمليات التوظيف حول العالم، وإلى خفض […]
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وأشار الموقع إلى أن تقارير إعلامية أفادت بأن ماسك أرسل عدة رسائل عبر البريد الإلكتروني للتنفيذيين بالشركة أخبرهم فيها أن “تيسلا” تحتاج إلى وقف عمليات التوظيف حول العالم، وإلى خفض […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“تيسلا” توقف التوظيف وتقلص العمالة بنسبة 10%) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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