“تيسلا” توقف التوظيف وتقلص العمالة بنسبة 10%

2022/06/03 | 16:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكر موقع “ذا فيرج” التقني أن الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا” إيلون ماسك قرر إيقاف عمليات التوظيف في الشركة وتقليص العمالة بها بنسبة 10%.وأشار الموقع إلى أن تقارير إعلامية أفادت بأن ماسك أرسل عدة رسائل عبر البريد الإلكتروني للتنفيذيين بالشركة أخبرهم فيها أن “تيسلا” تحتاج إلى وقف عمليات التوظيف حول العالم، وإلى خفض […]

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