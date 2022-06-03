إنجاز ثلاثة منتزهات جديدة في ميسان

2022/06/03 | 16:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السودانيأعلنت بلدية العمارة، اليوم الجمعة، إنجاز ثلاثة منتزهات جديدة في مركز محافظة ميسان.وقال مدير البلدية، نورس عبدالرضا، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "بلدية العمارة وبإشراف محافظ ميسان علي دواي لازم، أنجزت ثلاثة منتزهات للعوائل الميسانية، ومنها منتزه الزهراء العائلي في منطقة مغربة ويخدم مناطق غرب مدينة العمارة، ومنتزه حديقة الشلال في حي المعلمين القديم".وأضاف عبدالرضا، أن "بلدية العمارة أكملت تجهيز منتزه العمارة الرصيف المعرفي سابقاً مقابل سوق العمارة المسكوف".ولفت إلى أن "هذه المنتزهات تأتي ضمن مساعي البلدية لإيجاد متنفس للعوائل الميسانية التي تشكوا من قلة الأماكن الترفيهية في المحافظة".

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