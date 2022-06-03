2022/06/03 | 16:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أكدت الحكومة المحلية لمحافظة النجف اليوم الجمعة، استحالة إزالة العشوائيات السابقة لأنها باتت أمراً واقعاً، فيما لفتت إلى وضع إجراءات جديدة للحد من هذه الظاهرة.وقال هشام الكرعاوي النائب الأول للمحافظ في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “قضية العشوائيات والتجاوز على الأراضي الزراعية والتجريف، الذي حصل في أوقات سابقة، لا يمكن معالجته الآن، […]

ظهرت المقالة خاص لإيرث نيوز| حكومة النجف تحسم مصير “العشوائيات”..



هل ستفتح جبهة ضد المتعدين؟ أولاً على ايرث نيوز.

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