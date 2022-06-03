2022/06/03 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاء الركابي يعلن تجميد عضويته في جميع مفاصل "امتداد"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاء الركابي يعلن تجميد عضويته في جميع مفاصل "امتداد") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاء الركابي يعلن تجميد عضويته في جميع مفاصل "امتداد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).